L'Inter ha chiuso col botto: l'acquisto last minute che ribalta la squadra

Claudio Savelli 03 settembre 2023 a

a

a

L’ultimo (evviva!) giorno di calciomercato dimostra gli affari si possono aprire e chiudere in poche ore, se la volontà è condivisa, e quindi che tre mesi non servono. Lo dimostra Klaassen all’Inter. Sul 30enne olandese Ausilio ha lavorato per mesi ma in una sola notte ha apparecchiato l'affare. E che affare: arriva gratis dall’Ajax dopo una stagione da 2759', 10 reti e 3 assist e firma un biennale da “soli” 1,5 milioni netti a stagione. Non sostituisce Asllani ma copre una eventuale assenza di Sensi, sulla cui tenuta atletica l’Inter conserva dei dubbi. Il Sassuolo aveva chiesto Sensi in cambio di Maxime Lopez, ma l’interista ha declinato il ritorno. Allora il francese è finito alla Fiorentina per un milione di prestito e 9 di diritto di riscatto. L’affare si è reso possibile perché Amrabat ha finalmente raggiunto il Manchester United: 10 milioni per il prestito e 20 per il diritto di riscatto anziché l’obbligo inizialmente preteso da Commisso. Il Sassuolo cerca9 va anche un’ala offensiva e ha riciclato una vecchia conoscenza della serie A: Castillejo, ex Milan, in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. 4 Per le altre grandi d’Italia è 4 stata una giornata di cessio4 ni. La Lazio ha prestato Mar3 cos Antonio al Paok e ha provato a prendere il discusso Greenwood dallo United fi3 no al gong: niente da fare, 3 non c'erano i tempi tecnici 3 per il trasferimento.



ULTIMA ORA

La Roma ha piazzato Solbakken all'Olympiakos mentre il Napoli è infine riuscito a cedere Lozano al Psv per 0 12,3 milioni. Nessun acqui0 sto dell’ultima ora per loro e per la Juventus che chiude la sessione con un solo ingaggio, quello di Weah, perché non è riuscita ad assestare una grande cessione e a liberarsi dei pesi nel bilancio. A tal proposito, in Turchia sono convinti che Pogba abbia svolto le visite mediche per il Galatasaray senza superarle. Il Frosinone si è mosso last-minute per spendere poco o nulla: in poche ore ha strappato Reinier in prestito al Real Madrid, Bourabia allo Spezia a titolo gratuito, Okoli in prestito dall’Atalanta e... Ibrahimovic. Non Zlatan ma Arijon, ala tedesca che non è parente del campione svedese e arriva in prestito dal Bayern.

"Quanti soldi vuoi?". Chi è quest'uomo: travolto dagli insulti dei milanisti



Il Verona ingaggia il figlio di Julio Cruz, Juan Manuel, attaccante 24enne. L’unico club a lavorare fino all’ultimo minuto è stato il Milan, che ha dato il via libera a Colombo al Monza prima di avere in mano un sostituto. Naufragata la trattativa Taremi, i rossoneri ci hanno provato per una decina di attaccanti, senza successo. La penultima strada portava a Rafa Mir, 26enne spagnolo del Siviglia, per cui non è bastata un’offerta da 6 milioni più 9 di riscatto. La risposta? Picche, per mancanza di sostituto. Allora i rossoneri hanno pensato a Jovic, ormai ospite in casa Fiorentina: affare fatto in prestito secco gratuito. A fargli spazio è Origi che va al Nottingham. Per gli altri esuberi resta una speranza: l’Arabia Saudita, il cui mercato resta aperto per un’altra settimana.