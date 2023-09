Taremi, "quanti soldi vuoi?": chi è quest'uomo, travolto dagli insulti

01 settembre 2023 a

a

a

Quello di Pedro Pinto è un caso piuttosto curioso. Nonostante sia un noto conduttore televisivo, che da anni presenta gli eventi Uefa come i sorteggi dei gironi e della fase a eliminazione diretta, nelle scorse ore è stato scambiato per uno degli intermediari coinvolti nel mancato passaggio di Taremi al Milan. La trattativa sembrava in dirittura d’arrivo, salvo poi naufragare per le richieste eccessive degli intermediari, che hanno voluto cambiare i termini già concordati.

Milan, la pista-bomber: il "nuovo Haaland" all'ultimo minuto?

Il colpevole del mancato arrivo dell’attaccante iraniano in rossonero si chiama però Pedro Pinho ed è un avvocato vicino al presidente del Porto: i tifosi del Milan si sono confusi, dato che il nome dell’intermediario e quello del giornalista si differenziano di una sola lettera, e hanno iniziato a invadere i social di Pedro Pinto con messaggi tutt’altro che carini. Il conduttore portoghese è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per lanciare un appello a tutti i tifosi che lo stanno insultando.

Milan, salta Taremi. "Cinque nomi per il bomber", Pioli in grossi guai

Pinto ha spiegato di essere vittima di un enorme fraintendimento e di non avere nulla a che fare con Taremi e la trattativa sfumata tra Milan e Porto. Inoltre il giornalista ha sottolineato che l’intermediario che ha bloccato tutto non è lui, ma è Pedro Pinho. “Mi hanno scritto migliaia di messaggi, tipo: ‘Quanti soldi di commissioni vuoi’?”, si è sfogato il portoghese, che spera di aver chiarito la vicenda una volta per tutte.