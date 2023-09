Milan, chiusura col brivido: arriva Jovic, la trattativa-lampo

01 settembre 2023 a

a

a

Ultime ore di calciomercato infuocate per il Milan, che alla fine è riuscita a mettere sotto contratto un rinforzo per l’attacco. Si tratta di Luka Jovic, che arriva in prestito dalla Fiorentina, senza nessun diritto di riscatto. Arrivato lo scorso anno in pompa magna dal Real Madrid, il serbo non è riuscito a imporsi nella squadra di Italiano ed è finito ai margini: adesso è arrivata la chiamata del Milan per provare a rilanciarsi nelle occasioni che gli verranno concesse.

"Sta fermo, guarda", L'audio del Var sul rigore: Juve-Bologna, arbitro Di Bello travolto

Per i rossoneri non si tratta propriamente della prima scelta, ma aveva assoluto bisogno di un attaccante e alla fine è arrivato. L’opzione principale rispondeva al nome di Taremi, che è però è naufragato a causa dell’intromissione di alcuni intermediari nella trattativa. L’ultimo giorno di calciomercato è iniziato parlando Daka, dopodiché sembrava in dirittura d’arrivo la trattativa con Mir del Siviglia. Alla fine è arrivato Jovic, che comunque può essere considerato un upgrade rispetto a Origi, che è andato al Nottingham Forest.

Inter, colpaccio a centrocampo: un nazionale olandese per Inzaghi

Il serbo ha segnato 12 gol in 50 presenze con la Fiorentina, ma le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative: in particolare l’attaccante è stato molto discontinuo e in questi primi mesi della nuova stagione non aveva più la fiducia completa di Italiano. Ora toccherà a Pioli fare di Jovic un’alternativa credibile per il Milan.