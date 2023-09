Bologna-Cagliari, Luvumbo non basta ai sardi: gli emiliani la ribaltano al 90'

02 settembre 2023 a

Il Bologna supera 2-1 in rimonta il Cagliari nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Sardi avanti nel primo tempo grazie al gol al 22' di Luvumbo, nella ripresa Zirkzee pareggia i conti al 15' prima del gol vittoria di Fabbian in pieno recupero. In precedenza Orsolini, al 30', aveva sbagliato un calcio di rigore. Otto minuti di recupero ma il risultato non cambia più visto che il secondo gol personale di Zirkzee viene annullato per un fuorigioco precedente di Orsolini e la rasoiata di Di Pardo (96') finisce sul fondo. Gli emiliani salgono così a quattro punti in classifica centrando la prima vittoria in campionato, mentre la squadra di Ranieri resta ferma a quota uno.

Finisce in parità anche l'altro match di serie A, in programma oggi alle 18 e 30. In particolare, termina senza gol la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Frosinone, gara valida per la terza giornata di Serie A. Nonostante le energie scarseggino, Udinese e Frosinone tentano il tutto per tutto per portare a casa l'intera posta in palio però, al termine dei sei minuti di recupero, devono accontentarsi di un pari a reti bianche. I friulani salgono così a quota due punti in classifica, mentre i ciociari avanzano a quattro dando continuità al successo ottenuto contro l'Atalanta.