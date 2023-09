Gp Monza, Leclerc al team radio: "La macchina quando va a destra..."

03 settembre 2023 a

a

a

Charles Leclerc è stato protagonista di un messaggio che col senno di poi è stato premonitore. Secondo quanto riporta il sito del Corriere dello Sport, infatti, "durante il giro di formazione, Leclerc si è aperto in radio per riferire al muretto di un problema che ha sentito sulla propria SF-23: 'La macchina non gira bene nelle curve a destra, è tutto a posto?'", ha detto il pilota. A questa considerazione di Leclerc il team però "appare sicuro, rispondendo: 'Per quanto riguarda i dati, tutto è a posto'. Parole che rassicurano anche Leclerc, che chiude la conversazione dicendo: 'Capito, ottimo'".

Ma alla fine è stato Max Verstappen a trionfare nel Gp d’Italia a Monza diventando il primo pilota nella storia della F1 a vincere dieci gare di fila. L’olandese della Red Bull si impone davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alle due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, autore della pole position, e del monegasco Charles Leclerc.

Vestappen vince ancora ed entra nella storia. Alle Ferrari terzo e quarto posto

"Nel primo giro non volevo prendere rischi inutili, non c’era spazio né a destra né a sinistra. Ho provato a salvare la gomma, il mio passo è sempre stato migliore alla fine, all’inizio provando a tenere dietro Perez e a salvare la gomma era molto difficile. Ho dato tutto ma alla fine non cambia tanto, c’è comunque Sainz sul podio. È stata una lotta divertente, anche se al limite", ha detto poi Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto nel Gp d’Italia. "Gli ultimi giri con Sainz e Perez abbiamo spinto come dei matti, è stato divertente per noi in macchina, forse meno per i tifosi - ha aggiunto - Alla fine terzo quarto posto era il miglior risultato che potevamo fare oggi, non erta possibile tenere la Red Bull dietro".