Italia-Stati Uniti, il gesto di Banchero che umilia gli azzurri

06 settembre 2023 a

a

a

Il Mondiale di Basket degli azzurri si è concluso ai quarti di finale. L'Italia del ct Gianmarco Pozzecco è stata travolta dalla selezione statunitense 100 a 63, dopo una gara dominata fino dai primi minuti. Ma, più del risultato della partita, a far discutere è stato il gesto del giocatore a stelle e strisce Paolo Banchero. Il cestista, che in passato ha rifiutato di vestire la maglia dell'Italia, è infatti piombato al centro della bufera sportiva.

La sirena decreta la fine di Italia-Usa. Ma Banchero non si ferma. Il cestista di Seattle realizza con una schiacciata "altri punti" per il team americano. E, a quel punto, Pozzecco corre a protestare da ll'allenatore statunitense Steve Kerr lamentandosi del gesto da lui considerato gratututo. Soprattutto a partita terminata e a risultato ormai archiviato. Insomma: una vera e propria mancanza di rispetto, arrivata proprio dal figlio di un ex cestista italiano.

Tutto però si è concluso nel migliore dei modi. Pozzecco e Banchero si sono abbracciati a fine partita, salutandosi con affetta. Ciò che resta però è il dispiacere di non vedere lo straordinario giocatore in forza agli Orlando magic difendere i colori del nostro Paese.