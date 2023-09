Michael Schumacher, Benoit rivela: "È senza speranze"

07 settembre 2023 a

Sono passati ormai dieci anni dal terribile incidente sugli sci che ha interrotto in modo brusco i sogni e la carriera di Michael Schumacher. Da tempo l'ex pilota della Ferrari versa in condizioni critiche e sul suo stato di salute non ci sono notizie sufficienti per capire come stanno davvero le cose. La famiglia e soprattutto la moglie Corinna hanno blindato Schumi nella sua villa e non ci sono contatti con la stampa.

Ma in tutti questi anni c'è chi ha deciso di parlare, come spesso fa Jean Todt, e di raccontare il calvario che sta affrontando Schumi. Adesso, in un'intervista rilasciata a Blick, a rompere il silenzio è Roger Benoit. "Sai come sta oggi il tuo amico Michael Schumacher?", gli chiede il giornalista.

"La risposta a questa domanda è una sola e l'ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: “Darei qualsiasi cosa per parlare con papà”. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza", ha risposto Benoit. Parolo forti che svelano quanto siano gravi, qualora ci fosse bisogno di una conferma, le condizioni del sette volte campione del mondo di Formula 1. Schumi continua la sua battaglia e tutto il mondo ferrarista fa il tifo per lui.