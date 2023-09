Milan, "per uno dei due saranno guai": derby, i giocatori che rischiano grosso

07 settembre 2023 a

a

a

Ancora due settimane e poi sarà derby di Milano. Milan e Inter arrivano da prime della classe, come non era mai accaduto nella storia, sebbene siamo solo alla quarta di campionato. Per Stefano Pioli, c’è da risolvere un bel grattacapo: chi fermerà Lautaro Martinez e Marcus Thuram, soffiato in estate da Marotta dopo essere stato vicino ai rossoneri? Uno tra Pierre Kalulu e Malick Thiaw sarà per forza snaturato (entrambi amano giocare da centrodestro della difesa), ma il nodo principale riguarda le caratteristiche dei due centrali: più scattante il primo, più forte fisicamente il secondo, il tutto a fronte di due attaccanti completi e in grado di mettere in difficoltà chiunque.

Thiaw, compiuto duro contro Thuram. Inter, occhio agli inserimenti dei centrocampisti

Se si guarda ai precedenti, è probabile che Kalulu prenda Martinez e Thiaw invece Thuram. Un compito arduo quest’ultimo, dato che il figlio di Lilian ha più velocità rispetto al tedesco del Milan. In ogni caso, secondo Sportmediaset, i rossoneri dovrebbero difendere di posizione, quindi attenzione ai movimenti degli attaccanti di Inzaghi, in particolar modo proprio a Thuram, che ama andarsi a cercare spazi in profondità e, se seguito dal diretto avversario, potrebbe liberare spazi importanti in mezzo per gli inserimenti dei centrocampisti, tra l'altro non una novità proprio nei derby tra Inter e Milan.

Inter e Milan? La mano dei dirigenti dietro il volo di Inzaghi e Pioli

Milan, a destra sei scoperto. E sulle ripartenze dell’Inter…

Pioli dunque potrebbe avere più problemi a destra, dato che Pulisic copre di meno — rispetto a Saelemaekers e Messias — e Dimarco potrebbe quindi trovarsi spesso nell'uno contro uno con Calabria. Il conto da pagare se si vuole essere pericolosi in attacco. Il nodo rimarrà a centrocampo e le ripartenza potrebbero spostare gli equilibri. Il Milan palleggia di più dell’Inter, brava invece a ribaltare subito l’azione recuperata palla. La sensazione è che dentro molta tattica, Inzaghi e Pioli si sfideranno faccia a faccia senza risparmiarsi, perché è pur sempre un derby.