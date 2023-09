Roberto Mancini, sfogo in campo: "Ma come si fa?", lo sconcerto del "saudita"

09 settembre 2023 a

All'indomani della sconfitta dell'Arabia Saudita contro il Costa Rica per 3 a 1, Roberto Mancini non può certamente dormire sogni tranquilli. Primo tempo inguardabile, appena accettabile la ripresa. Debole il contesto, quasi inesistenti i momenti di luce. Il gioco è apparso insufficiente, quasi da Serie C italiana, a essere generosi. Ma i problemi sembrano non finire.

Forse è mancata la comunicazione. L'ex ct azzurro si avvale di una specie di interprete al quale spiega le indicazioni in inglese. E il collaboratore le traduce in arabo ai giocatori. Tra allenatore e portavoce si scambiano frasi, gesti, segni e grida che si sovrappongono. Mancini appare decisamente rassegnato: si volta verso la panchina per cercare rassicurazioni. Dopo il secondo gol subito, sempre su palla inattiva, il nuovo ct dell'Arabia Saudita fa segno con le due dita e lamenta: "Due gol così, ma come si fa?".

I problemi per il Mancio sono iniziati già nei giorni antecedenti il match. Come riportato da Repubblica, le convocazioni erano state fatte utilizzando solo dei filmati. E, come precisato da un addetto del club, Il governo saudita non aveva neanche previsto una conferenza stampa post partita. Come se in Italia Giorgia Meloni avesse voce in capitolo sulle dichiarazioni post gara di Luciano Spalletti. A poche settimane dall'addio agli Azzurri, forse Mancini si è già pentito della decisione presa. Petroldollari permettendo.