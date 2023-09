Italia-Macedonia, sfogo in telecronaca: "Campo pessimo, basta solo correre"

09 settembre 2023 a

Il campo su cui la Nazionale affronta la Macedonia è di fatto impresentabile. Buche ed erba poco curata rovinano la partita tra gli azzurri e i macedoni. Lo stadio della Macedonia ha un manto erboso davvero pessimo. E così diversi cross sono finiti fuori dal terreno di gioco soprattutto nei primi minuti della partita. Al punto che gli stessi telecronisti della Rai sono rimasti senza parole e nel corso del commento in tv hanno affermato: "È incredibile, basta solo correre per far saltare le zolle".

Parole che spiegano bene la condizione del terreno di gioco. Proprio il campo su cui si gioca la partita è stato al centro anche di qualche polemica pre-partita. In un palcoscenico come quello europeo non è di certo accettabile avere un campo come quello macedone per la sfida tra due nazionali che si giocano l'accesso all'Europeo 2024.

E la condizione del campo macedone dovrebbe attirare l'attenzione anche della Uefa. Su un campo così a perderci è di sicuro lo spettacolo. I giocatori infatti non azzardano la giocata e azioni semplice diventano complicate. Uno spettacolo non all'altezza di una competizione europea.