Luciano Spalletti e Italia nei guai: il campo agghiacciante su cui si gioca la prima

09 settembre 2023 a

a

a

Manca sempre meno al debutto della Nazionale italiana guidata dal nuovo ct Luciano Spalletti . Questa sera l'Italia infatti affronterà a Skopje la Macedonia del Nord in quella che sarà una piccola rivincita dopo l'eliminazione dagli spareggi per i Mondiali in Qatar. Ma, più che le giocate dei vari Elmas e Nestorovski , a far preoccupare gli Azzurri è proprio il terreno sul quale si disputerà il match.

A guardarlo bene, il campo di Skopje sembra ricordare quello di Ugo Fantozzi nella leggendaria partita fra scapoli e ammogliati. I video circolati sui social mostrano proprio delle vere e proprie buche presenti soprattutto sulla parte esterna del terreno di gioco . Evidenziate soprattutto alcune parte del campo prive di erba , quasi come se fosse bruciata. Un pericolo da non sottovalutare per i giocatori in campo visto anche il periodo di fine preparazione atletica con i carichi di lavoro che ancora stanno mettendo a dura prova i muscoli. Sarà dunque necessaria la massima concentrazione per gli Azzurri, onde evitare qualche infortunio imprevisto. È probabile che a essere più penalizzata sarà proprio la squadra italiana, più tecnica e abituata a giocare palla a terra.

"Mi aspetto una partita difficile – ha spiegato il nuovo capitano azzurro Ciro Immobile – Sappiamo che il campo sarà in pessime condizioni, il mister ce ne ha parlato. Ci sono arrivate delle immagini che lo dimostrano, però faremo il possibile per superare anche questa difficoltà ".