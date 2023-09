Luciano Spalletti, il gesto sfuggito: come reagisce al gol, altissima tensione

10 settembre 2023 a

a

a

Era tesissimo, Luciano Spalletti, al suo esordio come Ct dell'Italia. E la tensione era più che comprensibile. Poi, la delusione del risultato: soltanto 1-1, un pareggio che complica terribilmente la corsa alla qualificazione ai prossimi campionati europei.

In panchina il Ct sembrava molto rigido, alcuni gesti, altri scatti, il volto piuttosto tirato. Dunque il volto che, a fine partita, tradiva un senso di incompiuto. Già, l'allenatore di Certaldo si aspettava tutt'altro esordio. Ma con la complicità di Gigio Donnarumma, che ha grosse responsabilità sul gol del pari subito negli ultimi minuti di gioco, gli azzurri ora devono fare i conti con un brutto risultato.

"Farli fuori subito". Spalletti, una bomba sulla Nazionale: i giocatori da cacciare

Ma la tensione del Ct Spalletti si è vista forse più che mai in un episodio ben preciso, magari sfuggito ai più. Si parla della rete realizzata da Ciro Immobile, al quale l'allenatore aveva assegnato la fascia da capitano: dopo la rete, il Ct non esulta. Come pietrificato. Giusto un piccolo cenno col pugno. Un gesto che la dice lunga sulle emozioni che lo attraversavano. Così come la dice lunga la reazione al gol del pareggio del macedone Bardhi: Spalletti si gira semplicemente dall'altra parte. Come se non volesse vedere quanto accaduto. Quasi a sperare che non fosse vereo. E invece...