Gigi Buffon, indiscreto: la missione che gli ha affidato Luciano Spalletti

10 settembre 2023 a

a

a

Lo scorso 2 agosto Gigi Buffon ha annunciato il suo ritiro ufficiale dal calcio giocato e, di conseguenza, ha rescisso il contratto che lo legava al Parma. Tre giorni dopo è arrivata l'ufficialità del nuovo incarico: capo delegazione della Nazionale italiana. Il campione del mondo del 2006 resta quindi nel giro della nazionale, ma in un veste del tutto differente. Sempre a contatto con la squadra e con il campo, anche se con un ruolo terzo rispetto alle dinamiche di gruppo che osserverà lavorando a fianco del neo ct Luciano Spalletti.

L'ex numero 1 della Juventus sarà il punto di riferimento per i calciatori, in particolare per quelli più giovani. E aiuterà il commissario tecnico nella gestione del gruppo fuori dal campo. Sarà da esempio per tutti, come ricordato da Gianluigi Donnarumma: "È qui con grande entusiasmo, aiuta tutti. Già solo la sua presenza ti dà una forza differente". D'altra parte, l'esperienza parla per lui. Buffon è stato a lungo capitano della Nazionale e ha avuto "buoni maestri" come Gigi Riva e Gianluca Vialli. L'ex portiere azzurro debutterà ufficialmente il 9 settembre prossimo, quando l'Italia giocherà le prossime due gare di qualificazione agli Europei 2024 in calendario nel proprio girone: Macedonia in trasferta, Ucraina in casa.