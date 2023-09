Italia-Macedonia, bufera sull'inno di Mameli: "Siamo alla frutta"

09 settembre 2023 a

Non solo il campo impraticabile, ora scoppia la polemica anche per l'inno di Mameli. Macedonia-Italia, finita 1-1, è una partita da dimenticare per gli azzurri di Spalletti. Infatti è scoppiata sui social anche la polemica sull'inno di Mameli.

Come riporta il Corriere dello Sport, poco prima del fischio d'inizio della gara tra Macedonia del Nord e Italia sui social si è scatenata la rabbia di parecchi telespettatori italiani. Infatti la Uefa che gestisce la competizioni di Euro 2024 ma anche le qualificazioni ha deciso di far cantare il nostro inno nazionale a cappella da Barbara Popovic, cantante che ha partecipato anche all'Eurovision nel 2013. Il tutto senza una base musicale in uno stadio particolarmente ostile che ha fischiato l'inno italiano dall'inizio alla fine.

Una circostanza che ha scatenato l'ira dei tifosi azzurri sui social: "In Macedonia, in quanto a musica, siamo alla frutta", "Molto karaoke questo inno nazionale" e ancora: "La scelta di far cantare l'inno nazionale è un incidente diplomatico sfiorato". Insomma la scelta della Uefa a quanto pare ha deluso e non poco i tifosi degli azzurri che sui social hanno fatto sentire la loro voce. Ma forse la nota più amara della serata è il misero punto raccolto con la Macedonia, ormai bestia nera dell'Italia.