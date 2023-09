Donnarumma "inadeguato", inchiodato da questo video impietoso

11 settembre 2023 a

a

a

Con il deludente pareggio di Skopje, la Macedonia del Nord è diventata ufficialmente la bestia nera della Nazionale italiana di calcio. E soprattutto quella di Gigio Donnarumma, autore di un grossolano errore in occasione della punizione segnata dal macedone Enis Bardhi. Un disattenzione, quella del portiere in forza al Paris Saint Germain, confermata anche da un nuovo video dell'azione decisiva, ripreso da un'altra angolatura.

Nelle immagini riprese da qualche spettatore quasi all'altezza del terreno di gioco, alle spalle di Bardhi si può notare tutta la gestione del calcio piazzato da parte di Donnarumma. In primis, la “leggerezza” con cui il portiere azzurro piazza la barriera (male tra l’altro). Senza nemmeno dare sicurezza al proprio muro difensivo. Poi l’ex estremo difensore rossonero fa erroneamente un passettino verso il centro. Uno sbaglio cruciale, perché non riesce più a recuperare con il suo tuffo.

La brutta prestazione di Donnarumma in terra macedone potrebbe avere delle brutte conseguenze. Guglielmo Vicario scalpita in panchina. Il portiere che ben si sta mettendo in mostra con il Tottenham potrebbe essere una delle carte a sorpresa di Luciano Spalletti per il futuro. E quindi insidiare la titolarità di Donnarumma. Ma il dualismo con l'ex Empoli potrebbe altresì giovare a Gigio per ritornare quel portiere che incantò tutto il mondo agli scorsi Europei.