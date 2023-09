Cristiano Ronaldo, "fuori dalla lista": il giorno più nero della sua carriera

07 settembre 2023 a

Leo Messi o Erling Haaland. La sfida per il prossimo Pallone d’Oro sarà accesissima, perché da un lato ha l’argentino che ha trascinato alla vittoria del Mondiale l’Argentina, e dall’altro il norvegese del City autore del Triplete con la sua squadra. Dopo 20 anni, invece, non accede tra i 30 candidati finali Cristiano Ronaldo, come mostra la lista pubblicata da France Football. Il portoghese cinque volte campione del trofeo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) era entrato dentro per ben 18 volte tra i nominati. Non però nel 2020, quando il Pallone d’Oro non è stato assegnato per il Covid-19.

La metà di stagione non positiva con lo United e il passaggio in Arabia Saudita, lontano dai principali campionati mondiali, ha annullato ogni speranza per Ronaldo di entrare in lista.

Anche se CR7 in Medio Oriente continua a segnare con medie mostruose: 20 gol in 24 presenze con l'Al Nassr. Oltre a lui però ci sono altri nomi eccellenti esclusi dall’elenco 2023: mancano nomi come Neymar, Mané (entrambi ugualmente finiti in Arabia Saudita questa estate), van Dijk, Rashford (protagonista di una stagione da 30 gol e 11 assist col Manchester United), Courtois, Stones, Mahrez, Kroos e Rodrygo, oltre ai milanisti Leao, Giroud e Theo Hernandez. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 30 ottobre a Parigi.