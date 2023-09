Juventus, Paul Pogba positivo al testosterone: scoppia il caso-doping

11 settembre 2023 a

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo la partita tra Udinese e Juventus, prima giornata di Serie A. Lo si apprende da ambienti sportivi. Un'altra tegola per il giocatore e per la Juventus. Il bianconero è stato al centro delle cronache degli ultimi giorni per i ripetuti infortuni. E propriop qualche ora fa, Pogba, aveva rilasciato un'intervista ad AlJazeera in cui ha parlato del caso estorsioni e del tunnel giudiziario in cui è finito il fratello: "A seguito del ’caso estorsionì ho pensato di non giocare più a calcio: il denaro cambia le persone e può distruggere le famiglie. Voglio dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me ma io non mi arrenderò mai", ha detto il centrocampista della

Juventus. Il francese, tornato in bianconero la scorsa estate, in poco più di un anno ha fatto pochissime apparizioni, giocando col contagocce, a causa di diversi problemi fisici. Tornando al caso estorsionì, che ha portato alla denuncia del fratello Mathias, che sarà discusso al Tribunale di Parigi in settimana, Pogba ha affermato: "In quei giorni pensavo ’Non voglio più soldi, smetto di giocare. Voglio solo stare con persone normali, che mi ameranno per quello che sono, non per la fama o per i miei soldì. A volte è veramente dura".