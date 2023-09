Pogba, a cosa serve il testosterone: un grosso rischio

11 settembre 2023 a

a

a

Paul Labile Pogba sospeso. "Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta: Paul Labile Pogba per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l'origine esogena dei metaboliti)". A riferirlo il tribunale nazionale antidoping.

Ma a cosa serve e cos'è il testosterone al quale è risultato positivo il centrocampista della Juventus? Il testosterone è un ormone fisiologico che il nostro organismo produce normalmente. Eppure questo risulta anche tra le sostanze dopanti che possono far aumentare le prestazioni sportive. Come viene spiegato da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, la tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping, questi agenti anabolizzanti vengono usati perché aumentano la massa muscolare e diminuiscono la massa grassa, aumentando conseguentemente la resistenza alla fatica.

Doping, Pogba positivo al testosterone: scoppia il caso alla Juventus

Si tratta comunque di farmaci che possono avere conseguenze pericolose perché lo espongono a sforzi fisiologicamente insostenibili che mettono a repentaglio la salute dell'atleta. Ma non solo, perché il doping comporta effetti tossici specifici. Il testosterone, ad esempio, somministrato a dosi abnormi può provocare tumori, impotenza ed epatiti.