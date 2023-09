Juventus, "agguato" all'Inter: chi vogliono al posto di Paul Pogba

14 settembre 2023 a

Il caso doping-Pogba è scoppiato solo da qualche giorno ma la Juventus è già al lavoro per trovare il suo sostituto. Il mercato estivo si è chiuso ormai da due settimane e l'idea dei bianconeri è di preparare un colpo per il prossimo gennaio. Non è affatto da escludere però che la Vecchia Signora non possa trovare una soluzione temporanea, magari attingendo agli svincolati di lusso.

Il nome in cima alla lista è quello di Lazar Samardžić. Il centrocampista dell'Udinese la scorsa estate era a un passo dal trasferimento all'Inter, poi sfumato perché i nerazzurri avevano trattato con Rafaela Pimenta che non aveva ricevuto la delega dal giocatore. Il giovane serbo ha già segnato una rete in questo inizio di campionato. E la stagione in corso si prospetta quella della sua definitiva consacrazione. Perciò prelevarlo già a gennaio potrebbe essere la mossa giusta, dato che non è difficile ipotizzare un aumento vertiginoso del costo del suo cartellino da qui a un anno.

Ma con lo stop giudiziario di Pogba, la Juve potrebbe cercare anche una soluzione immediata. Senza il francese, il centrocampo bianconero perde molta esperienza. Tolto Rabiot, la media d'età del reparto di Max Allegri - Miretti, Fagioli, McKennie, Locatelli - è di 23. Troppo poco per una squadra che ambisce a qualificarsi per la prossima Champions League.

Una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe correre in aiuto della Juventus. Tra gli svincolati d'oro c'è infatti il Papu Gomes (35 anni). L’ex Siviglia, svincolatosi dal club spagnolo la scorsa settimana, potrebbe fin da subito completare il centrocampo bianconero, arricchendolo di gol e qualità. E garantirebbe altresì al ds Cristiano Giuntoli tutto il tempo necessario per studiare quale sarà il prossimo numero 10 della Vecchia Signora.