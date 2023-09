Gp Singapore, vince Sainz: è il primo urlo Ferrari. Leclerc quarto

17 settembre 2023 a

Trionfa la Ferrari sul tracciato di Marina Bay: Carlos Sainz Jr. si è imposto meritatamente davanti allo spagnolo Lando Norris con la McLaren e a Lewis Hamilton su Mercedes. Quarta, invece, l'altra Rossa di Charles Leclerc. Si tratta del secondo successo in carriera per Sainz, che ha dominato il Gran premio dalla partenza all'arrivo, dimostrando nel finale una freddezza incredibile nonostante il pressing alle sue spalle di Norris, Russell ed Hamilton.

Alla fine Sainz ne ha approfittato per allungare e vincere. Oggi la Ferrari torna a vincere un GP, come non le capitava dal GP dell'Austria 2022 con Leclerc. Il prossimo appuntamento con la Formula 1 è per domenica prossima, il 24 settembre, in Giappone. La partenza è stata ottima per entrambe le Ferrari, con Leclerc che superando Russel si è posizionato secondo dietro Sainz.

Verstappen, invece, è riuscito a risalire dall'undicesima all'ottava posizione con un super sorpasso su Magnussen nel corso del sesto giro. Al 17esimo giro il divario tra Sainz e Leclerc è di 2"4. Sargeant sbaglia e sbatte contro il muretto. Safety car. Tutti dentro: Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton, Russell, Alonso, Ocon, Magnussen, Hulkenberg, Gasly, Lawson, Piasstri, Albon. Tutti montano le dure. Sainz rientra in pista davanti a Verstappen unico ad essere partito con le dure. Alle spalle dei due Russell, Perez, Norris, Leclerc, Hamilton, Alonso. Sfortunato Leclerc che ha perso tempo ai box prima per aspettare che montassero le gomme a Sainz poi perché Hamilton rientrava nella piazzola Mercedes proprio davanti a lui. La gara riparte: Sainz vola. Il finale è palpitante con Sainz davanti a Norris, Russell e Hamilton incollati l'uno all'altro a tre giri dalla fine.