Carlos Sainz, "l'ho fatto apposta": il colpo di genio con cui si è preso la Ferrari

18 settembre 2023 a

a

a

Un Carlos Sainz super, una Ferrari di nuovo vincente come non accadeva dal GP di Austria 2022 del 10 luglio di scorso anno. A Singapore trionfa una SF-23 finalmente bilanciata e super, dopo i tanti problemi di questo Mondiale. Il filotto Red Bull, che durava dal passato GP di Abu Dhabi, si è dunque interrotto.

Sainz ha ottenuto una vittoria sudata, ma ottenuta con un’astuzia incredibile: nel momento in cui Russell è arrivato in zona Drs rispetto a Norris, ha deciso di difendersi aiutando il suo ex compagno alla McLaren e concedendogli la possibilità di utilizzare il Drs per resistere agli inevitabili attacchi del duo Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton. Questi ultimi tornati con la seconda Safety ai box per mettere gomma gialla, contro le bianche usate e meno prestazionali dello spagnolo e di Norris.

Sainz vince? Due parole e collegamento radio chiuso: Leclerc reagisce così, il gelo | Video

Sainz al suo ingegnere sul distacco ridotto da Norris: “L’ho fatto apposta”

Una mossa cercata, come ha detto Sainz via radio al suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, lasciandolo spiazzato. Con Norris staccato di soli otto decimi, Sainz gli ha rivelato di aver ridotto volontariamente il proprio ritmo: "It's on purpose" ("L'ho fatto apposta”). Una strategia tanto geniale quanto rischiosa, che ha permesso a Sainz di passare per primo sotto la bandiera a scacchi e regalare la prima vittoria stagionale alla Ferrari, una strategia che ha mandato invece in tilt George Russell che, preso dalla concitazione del momento, nelle ultime curve prima del traguardo ha commesso un errore finendo contro il muro e mettendo fine anticipatamente alla sua corsa. Sul podio, come terzo, è così finito Hamilton.