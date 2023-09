Milan, Rafa Leao "sbraita e calcia": allo sbando, la foto scatena l'inferno

18 settembre 2023 a

a

a

Il Milan ha perso il derby nel peggiore dei modi. Il 5-1 dell'Inter ha il sapore di una sorta di vendetta per il celebre 6-1 con cui i rossoneri travolsero l'Inter quando in panchina c'era Cesare Maldini. Ma in queste ore convulse dopo il derby-disastro del Milan emergono alcuni frame del match di sabato scorso che hanno suscitato non poche polemiche. Nelle immagini Leao appare stravolto: si sbraccia, sbraita e scalcia.

Una reazione che, seppur comprensibile dopo il 3-1 dell'Inter che ha chiuso la partita, ha scatenato qualche polemica. In tanti hanno visto nei gesti di Leao una sorta di aspra critica nei confronti della squadra, una posizione lontana dal "si vince e si perde tutti insieme".

Pioli si gioca subito tutto: Milan, una scelta rischiosissima contro il Newcastle

E così ai microfoni di Dazn, Staramccioni, ex tecnico dell'Inter, afferma: "È una cosa che sottolineo perché ho grande stima del calciatore. La cosa che dà fastidio e dà l'idea che ce l'ha con una parte della squadra". Ma non finisce qui. Riguardando proprio quelle immagini, Stramaccioni rincara la dose: "Leao era già infelice per quello che stava accadendo – ha aggiunto l'ex allenatore – e l'esultanza è quasi di soddisfazione perché non va a prendere il pallone. Eppure è il gol del 2-1, è quello che può riaprire il derby, e dopo questa occasione il Milan ne ha un'altra". Insomma, dopo il flop, in tanti, tra il Milan, sono finiti sul banco degli imputati.