Inter, Davide Frattesi fa impazzire i tifosi: "Che cu***!", la confessione

Un 1-1 sofferto e arrivato solo nel finale grazie a Lautaro Martinez. Una brutta Inter, lontana parente da quella vista nel derby contro il Milan, pareggia contro la Real Sociedad in Spagna nella prima giornata dei gironi di Champions. Ci ha pensato il Toro ha salvare la squadra di Simone Inzaghi, mentre Asllani e Arnautovic hanno fallito l’occasione da titolare la posto di Calhanoglu e Thuram. Il gol di Martinez è stato servito dal sempre presente Davide Frattesi, arrivato in estate dal Sassuolo: un rasoterra che ha tagliato in due la difesa basca, pescando la punta argentina tutta sola sulla sinistra dopo un inserimento. Quando però a fine partita gli è stato chiesto un commento su quella giocata, la risposta di Frattesi è stata semplice e simpatica: "Che culo!".

Frattesi, il tiro diventa assist per Lautaro. Inter seconda nel Gruppo D

Due parole per spiegare, come si vede dai replay, che in realtà la giocata del centrocampista della Nazionale era stata pensata come un tiro per evitare la sconfitta, ma che in realtà è uscito un assist che è finito nei piedi di Lautaro, che così ha trasformato in oro l’errore del trequartista ex Sassuolo. Un pizzico di fortuna che si è rivelata decisiva. Ora l’Inter è al secondo posto in classifica, appaiata con la Real Sociedad, mentre il Salisburgo si è preso la testa del Gruppo D dopo la vittoria sul Benfica.

Milito: “Pari prezioso, ma serviva un altro approccio”

Al termine della sfida, Diego Milito ha detto la sua sull’1-1 della sua ex squadra a Prime Video: “Pareggio prezioso per l’Inter per come è andata la partita — le parole del Principe — Ha sofferto e purtroppo non è riuscito a fare il suo gioco merito della Real Sociedad che ha fatto una grande partita. Ci aspettavamo un altro approccio, credo che sia merito anche degli spagnoli che mettono in difficoltà tantissime squadre. Magari l'Inter ha pagato qualche assenza dall'inizio".