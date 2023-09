Cristiano Ronaldo, la palla sparisce nel nulla e fa gol: clamoroso in Arabia

23 settembre 2023 a

Non è certamente un mistero: Cristiano Ronaldo è al momento il miglior giocatore della Saudi Pro League. Il cinque volte pallone d'oro ha aperto la strada per l'arrivo di top player del calibro di Neymar, Karim Benzema e Sergej Milinković-Savić. E, da un anno a questa parte, continua a segnare gol a raffica: 23 reti in sole 22 partite disputate con il suo club, l'Al-Nassr. Ieri sera, venerdì 22 settembre, si è ancora una volta ripetuto. Il campione portoghese ha nuovamente "timbrato il cartellino". Ma nessuno lo ha visto.

CR7 stava disputando con la sua squadra un match contro l'Al-Ahli, il club che ha da poco ingaggiato l'ex Milan Frank Kessie. I tifosi della squadra rivale sognavano di sconfiggere il campione portoghese, utilizzando - se necessario - tutti i mezzi "antisportivi" a loro disposizione. Per esempio, accendendo delle torce per invadere il campo con una coltre di fumo. Ma non avevano fatto i conti con le eccezionali doti realizzate di Ronaldo. Non a caso, è il calciatore che ha segnato più gol nella storia: 871. La porta la vede anche a occhi chiusi.

Dopo soli cinque minuti dal fischio d'inizio, il portoghese è letale alla prima, vera occasione che gli capita. La sua marcatura ha un effetto speciale per via della nuvola di fumo che ancora avvolge l'area di rigore: scocca il tiro e il pallone svanisce nel nulla, inghiottito da quella intensa foschia. Quasi nessuno è riuscito a vedere la palla gonfiare la rete. A svelarlo è stata la tipica esultanza del giocatore che dopo il ‘siuuuu' iconico e il salto a gambe divaricate ha chiamato a sé i compagni di squadra.