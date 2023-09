Napolitano, cori e insulti a San Siro nel minuto di silenzio: sfregio degli ultras dell'Hellas

23 settembre 2023 a

a

a

Il giorno successivo alla morte di Giorgio Napolitano, sui campi di calcio della Seria A, un minuto di silenzio in suo onore. San Siro non fa eccezione. Un minuto di silenzio dedicato anche a Giovanni Lodetti, appena scomparso. Al Meazza si gioca il match tra Milan ed Hellas Verona: l'inizio era previsto per le 15, ma una fortissima grandinata ha fatto slittare il tutto alle 15.25. Già, il campo era zuppo, la palla non rimbalzava.

E così, a ridosso del calcio d'inizio, ecco il minuto di silenzio per Napolitano. Un minuto di silenzio che, però, non è stato rispettato. Affatto. Dalla curva dell'Hellas Verona, notoriamente vicina ad ambienti di estrema destra, si sono infatti levati dei cori vergognosi contro il presidente emerito della Repubblica. Cori che hanno squarciato il silenzio e ai quali gran parte del Meazza ha reagito con una selva di fischi.

Insomma, attimi di caos. I giocatori schierati in campo, nel trambusto, hanno preso ad applaudire con forza. Applauso che man mano ha preso il sopravvento sui fischi, con tutto lo stadio che ha cercato in un qualche modo di onorare i 60 secondi dedicati a Napolitano. Nessun addebito alla curva del Milan, da cui non si sono levati cori o fischi contro l'ex presidente della Repubblica, il quale nel corso della sua vita politica, come è noto, si scontrò in modo durissimo con Silvio Berlusconi, ex presidente proprio del Milan. Del Milan stellare che, semplicemente, ha vinto tutto.