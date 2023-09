Juventus, Ezio Greggio ad alzo zero: come stronca i bianconeri

25 settembre 2023 a

Il commento di Ezio Greggio dopo Sassuolo-Juve 4-2: «La Juventus di stasera col Sassuolo è stata inguardabile. Una squadra che ha solo da pensare al Campionato non può giocare, anzi “non giocare così” (...) Reparti distanti, giocatori stanchi che non sanno come giocare la palla, di nuovo mancanza di personalità, di schemi, di fisicità e forma». Sarà vero? Sarà falso? Sarah Ferguson? Fatto sta che il riassunto di Greggio appare lucidissimo.