Atalanta, Gasperini sbrocca col giornalista: "Con che faccia ti presenti? Vergognati"

26 settembre 2023 a

Un 2-0 al Cagliari che lancia l’Atalanta al sesto posto in classifica, impegnata mercoledì in casa del Verona alle 18.30. Ma Gian Piero Gasperini, nonostante la vittoria contro i sardi, è andato su tutte le furie nella conferenza stampa del post gara contro Patrick Iannarelli, giornalista di Tuttomercatoweb vicino alle vicende del club bergamasco, che aveva scritto come il futuro del Gasp all’Atalanta fosse in bilico, con la società che penserebbe a un nuovo allenatore.

Il tono della voce dell’allenatore si è alzato a poco a poco fino a quando è esploso definitivamente. "Tu con l'articolo che hai fatto non puoi fare domande – dice a Iannarelli, presente in sala stampa – Non ti puoi presentare neanche,, hai scritto un articolo vergognoso. Manda qualcun altro, o sennò scrivi quello che vuoi”.

Gasp al giornalista: “Ma che faccia hai a presentarti da me?”

Iannarelli avrebbe voluto dire la sua, ma Gasperini, ormai era un fiume in piena, l’ha bloccato: "Non fare domande a me, falle a chi vuoi e scrivi quello che vuoi – continua l'allenatore dell'Atalanta – Vergognati di quello che hai scritto”. Un’esplosione, quella del tecnico ex Genoa, che non ha filtri: “Troppo comodo così – prosegue ancora Gasperini che a questo punto si lascia andare completamente – Ma che faccia hai? Ma che faccia hai? Ma come ti presenti da me? Ma come ti presenti?". L'allenatore dell'Atalanta è visibilmente alterato e nega al giornalista di rivolgergli la domanda che avrebbe voluto porgli: "Scrivi, fai quello che vuoi" si conclude lo spezzone di video. Non sono bastati, insomma, Lookman e Pasalic a portare il sorriso al Gasp.