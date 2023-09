Gigio Donnarumma alla Juventus: tam-tam impazzito, chi lo conferma

26 settembre 2023 a

Un errore grave il suo nel gol dell’1-0 del Sassuolo: la palla che scivola, che passa sotto le gambe e finisce lentamente in rete. Ma anche la goffa respinta sul 3-2 di Pinamonti nel finale del Mapei Stadium. Per Wojciech Szczęsny il momento è davvero particolare, e in molti credono che quella di questa stagione sia l’ultima con la maglia della Juventus. L’estremo difensore polacco di Varsavia sta alternando ottime prestazioni ad altre no. Max Allegri lo ha subito difeso dopo la sfida e lo riproporrà già nella sfida di martedì sera contro il Lecce, ma una eventuale nuova “papera” potrebbe davvero aprire le porte a Mattia Perin per l’immediato presente. Pensando al futuro, invece, il nome che circola è il solito di Gigio Donnarumma, secondo OA Sport.

Donnarumma resta un obiettivo, ma ci si può pensare solo dall'estate

Alla Juve, il contratto di Szczęsny scade alla fine di giugno 2025, quindi non nell’immediato. Ma la Vecchia Signora, si sa, non ha mai negato la propria ammirazione per Donnarumma, lontano parente al Psg rispetto a quello visto con la maglia del Milan.

Uno scenario che potrebbe realizzarsi solamente in estate, ma al quale il d.s. Cristiano Giuntoli sente di credere. Per il momento ci sarà l’ex portiere di Roma e Arsenal in campo, chiamato subito a rilanciarsi nell’anticipo infrasettimanale di martedì sera contro il Lecce. Poi il futuro sarà tutto da scrivere per un portiere che già nella stagione 2021-22 era venuto alle cronache per alcuni errori grotteschi a inizio stagione: nel 2-2 di Udine, in quella di Napoli (da 1-0 a 1-2) e nella clamorosa sconfitta interna per 1-0 contro l’Empoli.