Napoli, tam tam dei tifosi laziali: "Lo scudetto va revocato"

28 settembre 2023 a

a

a

Chi la fa l'aspetti. Solamente lo scorso anno, dopo il processo sule plusvalenze fittizie della Juve che portò alla penalizzazione di 15 punti in classifica ai bianconeri, la squadra di Aurelio De Laurentis reclamava a gran voce l'assegnazione dello scudetto 2018/2019. Ma ora il Napoli potrebbe subire le stesse conseguenze. Il presidente partenopeo è infatti indagato dalla Procura di Roma nell'ambito delle plusvalenze della sua società, e in particolare sull'acquisto di Victor Osimhen. E, anche in questo caso, i tifosi laziali insorgono sui social per chiedere che gli venga riconosciuto il tricolore 2022/2023.

I biancocelesti, complice una stagione contrassegnata dalle vicende in casa Juve, si classificarono al secondo posto in Serie A. Davanti a loro solo la strepitosa squadra allenata da Luciano Spalletti. E sui social cominciano ad affiorare le prime richieste di tricolore: "Lotito chiederà la revoca dello scudetto del Napoli e l’assegnazione alla Lazio", "Date il campionato a Maurizio Sarri", "Se fosse accertato l’illecito, penalizzazione e scudetto alla Lazio”. Ma c'è anche chi, probabilmente a conoscenza dello stato dell'arte, non sembra avere grandi speranze: "Nessun tifoso della Lazio degno di questo nome prenderebbe mai in considerazione una stupidaggine del genere".

In effetti, è molto probabile non accadrà nulla di tutto ciò. Nella peggiore delle ipotesi ci potrebbe essere un'eventuale penalizzazione in punti, comminata nel campionato in corso. Esattamente come accaduto lo scorso anno con la Juventus.