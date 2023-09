Inter, Barella travolto dagli insulti per un video: "Quale piede si tiene?"

30 settembre 2023 a

I calciatori a volte sono dei grandi simulatori. Chissà cosa scatta nella loro mente quando, pur sapendo di essere ripresi da tutte le telecamere, fingono di aver subito un colpo in volto o si contorcono per terra tenendosi gambe o piedi che non sono stati minimamente toccati. L’ultimo caso che ha scatenato l’ironia della rete è di Nicolò Barella, che nella sconfitta contro il Sassuolo si è visto pestare il piede destro da un avversario.

https://x.com/occhioceruleo/status/1707116482788835416?s=20

Il fallo è netto e ovviamente è stato ravvisato dall’arbitro, ma la cosa curiosa è che Barella ha inscenato un grande dolore “dimenticando” però di stringere il piede realmente colpito. Il centrocampista dell’Inter si è infatti portato le mani sul piede sinistro, che non è stato minimamente interessato dal contatto. Il video ha fatto il giro della rete, poi però è arrivata una rettifica: da un altro filmato sembra che Barella venga effettivamente “pizzicato” anche sul piede sinistro, prima ancora del contatto più netto sul destro.

Fatto sta che l’episodio ha suscitato grande ilarità e scatenato i commenti degli utenti a colpi anche di insulti. Qualcuno ha sostenuto che Barella “ha i piedi gemelli, se va in sofferenza uno, soffre anche l’altro”. In molti lo hanno accusato di essere un attore, degno di un premio Oscar. Poi però ci sono anche tanti utenti che hanno fatto notare l’errore: non si tratterebbe di una simulazione, ma di un contrasto di gioco quasi impercettibile ma che effettivamente ha interessato anche il piede sinistro.