Napoli, altro poker: Lecce ko, segna anche Osimhen. Real Madrid avvisato

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli, che si impone nettamente sul campo del Lecce: il 4-0 è un punteggio forse un po' troppo severo nei confronti dei padroni di casa, che pure hanno disputato una partita dignitosa e creato qualche pericolo dalle parti di Meret, vedendosi anche annullare un gol sul 2-0 che avrebbe potuto riaprire la contesa. Proprio come contro l'Udinese, il Napoli è però sceso in campo molto determinato e con le idee chiare.

Inoltre la condizione fisica dei calciatori appare sempre più in crescita e questo consente alla squadra di giocare con tutt'altra intensità rispetto a qualche settimana fa. Su tutti Zambo-Anguissa è quello che più fa notare la differenza di condizione: nelle scorse giornate le sue prestazioni erano state insufficienti, nelle ultime due invece è stato strepitoso in entrambe le fasi, facendosi trovare praticamente ovunque in mezzo al campo. Rudi Garcia ha gestito bene le energie, schierando dal primo minuti Lindstrom e Simeone, con i titolari Politano e Osimhen poi entrati nel secondo tempo.

A sbloccare la gara è stato Ostigaard di testa su una pennellata di Zielinski. Poi il raddoppio è arrivato a inizio ripresa con Osimhen, appena entrato in campo: splendida l'iniziativa sulla sinistra di Kvaratskhelia, che ha poi messo il pallone sulla testa del nigeriano per il 2-0. Nel finale il Napoli ha addirittura dilagato: Gaetano ha calato il tris all'89' con una bella conclusione dal limite, mentre Politano ha firmato il 4-0 finale su rigore. Le due partite di questa settimana sono sicuramente il modo migliore per ritrovare fiducia e per arrivare al meglio alla super sfida di martedì: torna la Champions League, con il Real Madrid ospite al San Paolo.