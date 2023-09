Milan, fa tutto Leao: gol di Pulisic e Okafor, Lazio battuta 2-0

30 settembre 2023 a

a

a

Il Milan batte la Lazio 2-0 ed è sempre Rafa Leao ad accendere i rossoneri. A San Siro, dopo 45' di equilibrio, il portoghese crea il solco sulla sinistra con due azioni in fotocopia: accelerazione travolgente fino al fondo palla indietro a rimorchio per Pulisic e Okafor e due gol facili facili.

Confermato così il primo posto della squadra di Stefano Pioli a quota 18 punti (6 vittorie e una sola ma pesantissima sconfitta nel derby) in attesa della gara dell'Inter a Salerno. I biancocelesti invece, secondi la scorsa stagione, restano nei bassifondi della classifica con appena 7 punti conquistati.

Sarri deve rinunciare inizialmente a Immobile, uscito malconcio dalla sfida con il Torino, e lancia Castellanos titolare in attacco, mentre Pioli punta su Giroud. Primo squillo di Felipe Anderson per gli ospiti, ma il brasiliano spara sull'esterno della rete da ottima posizione. Azione simile di Leao, con Provedel attento a chiudere in corner. Guaio muscolare per Loftus-Cheek: l'inglese è costretto a uscire ed entra Musah, grande protagonista del resto della gara. La migliore occasione per i rossoneri arriva in finale di tempo: cross dalla destra e girata di Giroud a botta sicura, Provedel respinge e Reijnders, brillante in regia ma impreciso in zona gol, pasticcia e spedisce sul palo con un mezzo colpo di tacco a due passi dalla porta.

Nel secondo tempo, come detto, sale in cattedra Leao con uno dei suoi classici break: al 60' vola sulla sinistra e serve a centro aerea Pulisic, l'americano bravo a smarcarsi colpisce non pulitissimo di sinistro e Provedel non riesce a deviare, è 1-0. La Lazio prova a reagire ma il Milan tiene il pallino e la profondità della panchina fa il resto. Pobega, Florenzi e Okafor danno vigore in tutti i reparti e quasi al 90' è proprio lo svizzero ex Salisburgo, già in gol a Cagliari, insacca a porta vuota dopo la giocata del solito Rafa. C'è tempo per altre due emozioni: gran gol di Pedro annullato per fuorigioco e occasione anche per il nigeriano Chukwueze, murato dai difensori laziali a un passo dalla sua prima rete in rossonero.