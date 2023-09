Inter, Lautaro entra e segna 4 gol: Salernitana travolta

30 settembre 2023 a

"Toro"? No, mostro. Lautaro Martinez resta in panchina per quasi 60 minuti, poi Simone Inzaghi lo manda in campo per scardinare lo 0-0 in casa della Salernitana e il superbomber argentino trascina l'Inter a una larga vittoria per 4-0 con un clamoroso poker di gol.

Se il Milan chiama (2-0 alla Lazio poche ore prima), i nerazzurri rispondono e si riportano al primo posto in classifica proprio a pari punti (18) con i cugini. Un derby che rischia già di essere il leit motiv di tutta la stagione. Turnover obbligato per Inzaghi, in vista di un ottobre intensissimo tra campionato e Champions. Riposano Bastoni, Dimarco, Mhikitaryan e soprattutto Lautaro, mentre è out per infortunio Frattesi. In attacco spazio alla coppia inedita formata da Sanchez e Thuram, mentre a centrocampo esordio dal 1' per Klaassen.

Nel primo tempo, poche emozioni con Thuram per gli ospiti e Cabral per i campani padroni di casa vicini al gol. Dopo meno di un'ora Inzaghi decide di cambiare, inserendo Asllani per Calhanoglu ammonito, Mkhitaryan per Klaassen e soprattutto Lautaro per Sanchez. L'ingresso di forze fresche cambia la partita, con la Salernitana che anziché difendersi si fa sorprendere in contropiede. Al 62' i nerazzurri vicecampioni d'Europa passano in vantaggio con un guizzo di Lautaro, micidiale nel battere Ochoa con un delizioso tocco sotto su assist di Thuram, alla prima palla toccata. La Salernitana trova l'1-1 con Legowski, annullato dal Var per fuorigioco. Tocca dunque allo scatenato Lautaro, con una splendida girata al volo di destro da centro area su cross di Barella dalla destra, mettere in ghiaccio il match, per poi dilagare con altre due reti all'85' su rigore e all'88' con una facile deviazione su assist da sinistra di Carlos Augusto.

Sono già nove i centri stagionali di Martinez in campionato, che si riprende anche la vetta della classifica cannonieri. Lautaro entra pure nella storia della Serie A, come primo giocatore e segnare 4 reti entrando dalla panchina.