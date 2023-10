Milan, Pioli spiazza tutti in tv: "Applausi per Adli? Cosa gli ho detto"

01 ottobre 2023 a

Il Milan ha ritrovato il sorriso. Dopo il tonfo nel derby con l'Inter, la squadra di Pioli ha ritrovato l'entusiasmo necessario per sfidare i nerazzurri per lo scudetto che vale la seconda stella. La buona prestazione con la Lazio e i tre punti importantissimi per i rossoneri dimostrano che la squadra tiene il ritmo delle partite ogni tre giorni e che il Milan può dire la sua in questa campionato che deve ancora delineare bene il gruppo che tenterà la fuga. Ma in casa rossonera gli occhi sono puntati su Adli, il mediano che grazie all'infortunio di Krunic ha finalmente trovato spazio.

Contro la Lazio Adli ha giocato la sua prima partita davanti al pubblico di casa. Un'emozione unica che ha dato la spinta giusta al giocatore che sta cercando di trovare un posto da titolare. E quando Pioli lo ha richiamato per il cambio, San Siro gli ha dedicato applausi da brividi. Un gesto che Adli ha apprezzato molto. Ma Pioli, proprio nel momento del cambio, si è avvicinato al giocatore e contro ogni aspettativa lo ha rimproverato per alcune situazioni di gioco che non avrebbe interpretato al meglio.

Ed è stato lo stesso Pioli a rivelarlo nel post-gara: "Gli ho detto che era la prima partita che giocava a San Siro e che secondo me si era visto, perché può essere più intraprendente. Noi dovevamo cercarlo un po' di più ma mi sembra che più di una volta sia stato lui a non trovare la posizione giusta per farsela dare", ha rivelato il tecnico ai microfoni di Dazn. Poi ha aggiunto: "Comunque sta crescendo tanto, è diventato un titolare del Milan: titolare nel senso che fa parte di quei 20 giocatori che possono giocare qualsiasi partita. Quindi è una crescita importante. Sono contento per lui perché ha lavorato tanto per arrivare fin qua e adesso deve continuare a crescere". E di certo non mancheranno nuove occasioni per vederlo in campo.