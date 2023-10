Napoli-Real Madrid, "orrore del terremoto": la vergogna prima del match

03 ottobre 2023 a

Grande attesa per il match di Champions League tra Napoli e Real Madrid questa sera allo stadio Maradona, nella zona di Fuorigrotta. Dopo la vittoria di entrambe contro contro Braga e Union Berlino, tra poche ore si giocherà il secondo match del girone. A preoccupare, però, è il fatto che a Napoli, dove si disputerà il match, la terra ha tremato di nuovo nelle scorse ore. Nella zona dei Campi Flegrei, in particolare, è in corso uno sciame sismico ormai da settimane. L'ultima scossa, di magnitudo 4.0, chiaramente avvertita dalla popolazione, è avvenuta nella serata di lunedì 2 ottobre.

Calciatori e staff della squadra spagnola si trovavano a Napoli quando è arrivata la scossa. Il terremoto, però, sarebbe stato avvertito solo in minima parte dai giocatori del Real, vista la posizione del loro albergo sul mare. A fare dello sciacallaggio su quanto sta accadendo a Napoli è stato invece il tabloid inglese Sun, che ha titolato "Orrore del terremoto a Napoli", parlando di "tremori dell'orrore a poche ore dal match di Champions col Real". A corredo dell'articolo, come si legge su Fanpage, una foto che sembra alludere a uno scenario drammatico. In realtà, però, si tratta solo di una fumarola della solfatara di Pozzuoli.

Nel pezzo del tabloid inglese si parla di "panico tra gli abitanti" e vengono riportate le dichiarazioni del direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, Mauro Di Vito, a proposito della "possibilità di scosse di maggiore intensità" nel prossimo futuro.