Andrè Onana, altro disastro: Manchester United, esplode la rivolta

Autore di una grande stagione con l’Inter, André Onana sta vivendo un inizio di stagione da incubo con il Manchester United. Come dimostra il grave errore nella sfida di Champions contro il Bayer Monaco.

Autore dell’errore grave nella prima giornata contro il Bayern Monaco — si è fatto scivolare sotto i guantoni un pallone all'apparenza innocuo tirato da Leroy Sané verso la porta degli inglesi —, il portiere ha commesso un’altra delle sue nella sfida persa dell’Old Trafford contro lo United, quando è arrivato lo sciagurato passaggio che ha poi costretto Casemiro al fallo da rigore su Icardi che gli è costato il secondo giallo. Maurito ha poi sbagliato il tiro dagli undici metri, ma si è riscattato poco dopo segnando il gol del definitivo tre a due del Galatasaray.

United, cammino difficile in Champions. E i tifosi rimpiangono De Gea...

Per lo United il cammino per il passaggio agli ottavi di Champions si è complicato nel Gruppo A, dato che i Red Devils sono ultimi dietro a Bayern Monaco (6 punti), Galatasaray (4) e Copenaghen (1). Quello che però preoccupa club e tifosi è che da quando è a Manchester, Onana ha incassato in media 2,5 gol a partita. I tifosi cominciano a essere stanchi dei suoi errori e, sui social, è già iniziata una campagna stampa per rivedere De Gea con la maglia dei Red Devils, ancora svincolato dopo non aver rinnovato con la sua ex squadra in estate.

Andrè Onana, come gode l'Inter: non solo la papera, tutte le cifre (impietose)

Il Sun lo aveva sbeffeggiato dopo il Bayern: “Custode delle chiavi”

Il Sun, dopo la sfida col Bayern, aveva dipinto Onana con il soprannome di "Key-lamity keeper” (“Custode delle chiavi” in italiano), riprendendo una foto del portiere che non è riuscito a trattenere tra le mani un mazzo di chiavi, riferimento a quanto fatto con il pallone nel k.o. per 4-3 contro il Bayern Monaco.