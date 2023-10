Milan, Seedorf contro Pioli: "Ma non potevate farlo?", gelo in diretta tv

05 ottobre 2023 a

a

a

Il cammino in Champions League del Milan è finora piuttosto deludente. Due punti in due partite ma, soprattutto, nessun gol segnato. L'attacco rossonero non è infatti riuscito a trafiggere le difese del Newcastle e del Borussia Dortmund . E, al momento, la strada per il passaggio del turno appare assai complicata. Gli inglesi hanno surclassato il Paris Saint Germain 4 a 1. E ora Stefano Pioli dovrà necessariamente conquistare punti contro Mbappe e compagni. Ma, viste le premesse, non sarà affatto semplice.

Eppure ai ragazzi di Stefano Pioli non sono mancate le opportunità per fare gol. Il tecnico rossonero torna a casa con l'amaro in bocca e un pugno di rimpianti tra le mani soprattutto per quanto mostrato nel secondo tempo. Ai microfoni di Prime Video , Clarence Seedorf prende la parola e fa una domanda precisa all'allenatore. L'ex centrocampista del Milan centra il nocciolo della questione, tocca un nervo scoperto e, in poche parole, riassume tutte le difficoltà della sua ex squadra.

Al Milan manca il gol: 0-0 con il Borussia Dortmund (tra i rimpianti)

"Il Milan è più forte del Borussia Dortmund – sostiene Seedorf -, non si poteva andarli a prendere un po' più alti nel primo tempo?". L'olandese ha lasciato intendere che non si tratti solo dell'efficacia sotto porta che è mancata. Ma c'è dell'altro. Pioli ascolta, abbassa un attimo la testa e pensa per pochi secondi prima di ribattere. "La nostra intenzione era quella... - spiega l'allenatore del Milan - ma bisogna dare anche merito all'avversario . Sapevamo che questo girone sarebbe stato complicato però questa è la Champions League e bisogna restare sempre concentrati e sul pezzo.