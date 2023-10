Ibrahimovic fatto a pezzi dalla moglie: "Non avrà una seconda possibilità"

06 ottobre 2023 a

Zlatan Ibrahimovic ha concesso un’intervista a tutto campo a Piers Morgan. Non si è parlato solo di calcio: lo svedese si è sbottonato anche sulla sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con Helena Seger, con cui fa coppia fissa ormai da vent’anni. La cosa particolare è che i due non sono sposati, pur avendo due figli, Maximilian e Vincent. L’ex modella svedese ha undici anni in più di Ibra e un carattere forte almeno quanto quello del calciatore, forse per questo stanno così bene insieme da tanto tempo.

Morgan ha chiesto a Ibrahimovic se hanno mai pensato di sposarsi, dato che fanno coppia fissa da due decenni e sono ormai una famiglia a tutti gli effetti. “L’ho fatto - ha rivelato lo svedese - ma lei ha detto di no. È così forte. È successo un paio di anni fa, le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di sposarti con me'. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te'. Lei è forte, molto forte. Penso che sia bello, perché se lo fai, guadagni più rispetto da parte mia, perché non devo vincere sempre”.

Ibrahimovic sembra aver preso abbastanza bene il rifiuto, quasi come se fosse un’ulteriore prova della forza della compagna. Al tempo stesso, però, il fatto che Helena non abbia voluto sposarlo un po’ ha scalfito il suo enorme ego. Non a caso quando Morgan gli ha chiesto se avesse intenzione di riprovarci in futuro, la sua risposta è stata netta: “No, ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ma ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposati”.