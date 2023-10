Luciano Spalletti, "notte difficile. Ma se hanno sbagliato, giusto pagare"

13 ottobre 2023 a

Zitti tutti, parla Luciano Spalletti. Il Ct dell'Italia, alla vigilia del match contro Malta, parla dell'ultimo scandalo che sta lambendo gli azzurri e il calcio italiano, quello del calcioscommesse, che per ora ha coinvolto Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, gli ultimi due costretti ad abbandonare il ritiro della Nazionale dopo l'arrivo, ieri giovedì 12 ottobre, della Digos.

Il tecnico di Certaldo, come al solito, non usa giri di parole: "È stata una notte difficile. Una notte diversa, c'era molta amarezza con il passare delle ore. Siamo dispiaciuti, continueremo a stare vicino ai due ragazzi. E poi è giusto cercare di aiutarli a difendersi", ha premesso. Dunque, interpellato da Sky Sport il mister ha aggiunto: "Poi se sono state commesse delle cose irregolari è giusto pagare, funziona così".

Sul fatto che Zaniolo e Tonali abbiano lasciato il ritiro, Spalletti ha commentato: "È stata una decisione corretta, come potevano giocare una partita dopo essere rimasti scioccati da una notizia del genere? Restiamo con una squadra fortissima". Insomma, non c'erano alternative in vista della partita con Malta, crocevia fondamentale per le qualificazioni a Euro2024. "Perdiamo due campioni - riprende -, Zaniolo è un giocatore straordinario, Tonali ha forza e continuità, spero di rivederli in allenamento il prima possibile ma gli altri che sono qua sono altrettanto forti. Non alleno alibi, o vinco o significa che sono di livello inferiore a quello che merita l'Italia. Dobbiamo essere felici di questa maglia e fare il nostro lavoro, la possibilità che viene data a noi non viene data a tutti, siamo scelti per avere la possibilità di essere dei top in questo lavoro", conclude il Ct.

Nel frattempo il caso monta. Indiscrezioni di stampa riferiscono di una decina di altri giocatori coinvolti. Il prossimo nome, che Fabrizio Corona ha assicurato di fare nel pomeriggio, sarebbe un giocatore della Roma. Secondo il "verdetto" dei social, si tratterebbe di Nicola Zalewski, questo perché il profilo "misterioso" pubblicato sui social dallo stesso Corona corrisponde perfettamente a quello del romanista.