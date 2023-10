Inter, "tra Icardi e Lukaku?": la clamorosa risposta di Beppe Marotta

15 ottobre 2023 a

Beppe Marotta travolge Lukaku. Il dirigente dell'Inter non ha dimenticato il tradimento di questa estate e intervenendo al Festival dello Sport a Trento ha affermato: "Fra Icardi e Lukaku? Mah….viste come sono andate le cose a questo punto scelgo Icardi". Poi ha aggiunto: "Di queste dinamiche di mercato ne ho viste tante e non mi stupisco più. La fiducia a volte può tramutarsi in sfiducia e poi delusione. Nel calcio il Dio denaro lo fa da padrone, dico che per quanto riguarda l’Inter fa parte del passato recente. Ma è passato, noi guardiamo al futuro. Lulaku sarà libero di dire le sue verità, ci mancherebbe. Non credo che la panchina nella finale di Champions League possa aver influito nella sua scelta anche perché c’era da parte nostra riconoscenza, rispetto e fiducia. La polemica è sterile e non vogliamo caderci".

Poi ha detto la sua sul campionato e sulla super-sfida del 29 ottobre tra i nerazzurri e la Roma in cui i tifosi nerazzurri riserveranno una sonora accoglienza a Lukaku: "Ho sentito dell’iniziativa dei fischietti a Inter-Roma, è una situazione che va gestita. Dobbiamo vivere la partita, è lì che vanno concentrate le nostre forze. Potrebbero distrarre i giocatori dove invece è importante tifarli. Il tifoso può protestare comunque, è libero di farlo perché paga il biglietto".

Insomma il centravanti della Roma di certo non potrà contare sugli applausi o su un abbraccio simbolico da parte del pubblico di San Siro. Il suo ritorno a Milano sarà pieno di ostacoli e probabilmente i fischi di San Siro, sponda nerazzurra, si sentiranno fino a Roma...