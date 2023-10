Calcioscommesse, Corona sgancia il siluro: "La Juve retrocessa in B?"

17 ottobre 2023 a

a

a

"È giusto che la Rai mi paghi perché faccio informazione. Farò un grandissimo risultato di share ma nel caso del programma della De Girolamo parte del cachet lo devolverò in favore di una società che cura la ludopatia”. Sono le parole di Fabrizio Corona, che parteciperà martedì alla trasmissione ‘Avanti Popolo’. L’imprenditore ed ex fotografo, che ha detto che incasserà “più di 30 mila euro” per essere ospite della trasmissione, ha replicato duramente al telefono nel corso de ‘La Zanzara’ di Giuseppe Cruciani a chi lo accusava di ricevere un cachet molto alto. "È giusto che la Rai mi paghi perché faccio informazione – dice l'ex re dei paparazzi — Farò un grandissimo risultato di share, ma nel caso del programma della De Girolamo parte del cachet lo devolverò in favore di una società che cura la ludopatia”.

Corona su Fagioli: “La Juve sapeva, non lo hanno portato in ritiro”

E ancora: "Io domani porto le prove che la Juve sapeva (la società si è già espressa al riguardo con una nota ufficiale, ndr). Tutti, dai giocatori al direttore sportivo, sapevano che Fagioli scommetteva. Quando io pubblico la notizia il primo agosto loro non lo portano in ritiro. Bonucci (che ha smentito e annunciato querele, ndr) nella chat con Fagioli dice ‘basta, basta, basta' e per questo dimostra che la Juve sapeva. Se può essere retrocessa? C'è una cosa che non ti posso dire, che ti dirò tra amici…". E su Zalewski, anche lui accusato, “ho le prove”. Mentre su Fagioli: “Porto le prove che la Juve sapeva. Tutti, dai giocatori al direttore sportivo, sapevano che Fagioli scommetteva. Quando io pubblico la notizia il primo agosto loro non lo portano in ritiro. Bonucci (che ha smentito e annunciato querele, ndr) nella chat con Fagioli dice ‘basta, basta, basta' e per questo dimostra che la Juve sapeva”.

"Questi ragazzi sono malati". Calcioscommesse, la soluzione di Ancelotti

Corona: “È tutto un problema di soldi”

Su Tonali, che ha già confessato il primo e si è pentito, Corona ha parlato di situazione da dimostrare e aggiungendo un "magari dimostreranno che il Milan sapeva”. Poi sul problema: ”È sempre legato ai soldi, al fatto che sei bello, ricco e famoso e pensi che nessuno ti può toccare. Poi c'è il ragionamento per il quale pensi: che faccio di male? gioco i miei soldi. Fai di male che violi una legge che prevede tu non possa giocare, tu non possa scommettere su piattaforme. E anche con allibratori… porteremo le prove. Se passano ai bookmakers è perché non devono pagare subito e magari pensano di coprire la giocata coi soldi della vincita".