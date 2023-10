Milan-Juve, colpo Allegri: rosso a Thiaw e gol Locatelli, vincono i bianconeri

22 ottobre 2023 a

a

a

Colpaccio di Max Allegri: una Juventus attenta e prudente batte 1-0 il Milan a San Siro, rilancia le proprie ambizioni scudetto e permette all'Inter di riportarsi in testa alla classifica della Serie A con 22 punti, 1 in più dei rossoneri e 2 in più dei bianconeri.

Decide un gol dell'ex Manuel Locatelli nella ripresa, grazie a una decisiva deviazione di Krunic entrato da pochi minuti, ma la vera svolta della gara arriva forse nel finale del primo tempo, quando Thiaw abbatte Kean lanciato a rete e viene espulso. In dieci per tutto il secondo tempo, gli uomini di Pioli faticano a riprendere in mano la partita e nel finale rischiano di subire il bis, salvati da un ottimo Mirante, terzo portiere (per i ko di Maignan e Sportiello) ma decisamente all'altezza della situazione.

La Juve si conferma squadra solida in difesa, capace di neutralizzare Leao e che ha sofferto pochissimo le iniziative avversarie. Di Szczesny si ricorda solo una parata nel primo tempo su Giroud e poco altro. Il Milan ha pagato a caro prezzo l'espulsione del suo giovane centrale difensivo tedesco, che ha tolto dalla partita anche Pulisic, sostituito con Kalulu. A quel punto, il 4-4-1 dei padroni di casa ha perso in pericolosità e ha permesso agli ospiti, senza Vlahovic e Chiesa in avanti, di diventare più propositivi.

Nella girandola di cambi finale, Jovic risulta inutile mentre Vlahovic sfiora la rete in due occasioni, con un sinistro da limite e con un tap-in ravvicinato. Mirante salva, ma alla fine è la Juve a ridere.