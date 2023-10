Milan, Fabio Capello demolisce Pioli: "Presunzione. Da allenatore, faccio una domanda..."

27 ottobre 2023 a

Stefano Pioli non se la sta passando affatto bene. Ieri sera, mercoledì 25 ottobre, il Milan è crollato sotto i colpi di Mbappe e compagni. E, ancora, non è arrivato il primo gol in questa edizione di Champions League. La squadra è sembrata spenta e disattenta, esattamente lo stesso atteggiamento dimostrato nel derby di campionato contro l'Inter. Con soli due punti racimolati nelle prime tre partite del girone, i rossoneri rischiano seriamente di non qualificarsi per la fase eliminatoria del torneo. E, come se ciò non bastasse, domenica 29 ottobre c'è il Napoli di Khvicha Kvaratskhelia al San Paolo.

Al termine della sfida al Parco dei Principi, Fabio Capello ha criticato l’atteggiamento mostrato dalla squadra di Pioli. "Nella prima mezz’ora il Milan se l’è giocata alla pari, prendendosi il rischio di giocarsela uno contro uno ma non ha pagato - ha sottolineato l'ex tecnico rossonero - È molto difficile portare a casa così il risultato. Milan assente sul secondo gol del Psg, ma anche assente dall’area di rigore. Risultato finale poco confortante: 0 gol, c’è qualche problema d’attacco”.

L'ex ct della Nazionale inglese non ha risparmiato critiche all'allenatore e alla squadra. Secondo Capello, infatti, il Milan non è ancora all'altezza di disputare match di questo tipo. “Il Milan deve stare attento - continua l'opinionista di Sky Sport -, non può essere presuntuoso e giocare sempre uomo contro uomo. Non puoi rimanere due contro due in occasione del primo gol. Contro l’Inter hai preso cinque gol, col Psg ne prendi tre grazie a Maignan, altrimenti erano di più, perdi contro la Juventus. Mi è sembrato un po’ presuntuoso l’atteggiamento del Milan. Io da allenatore faccio una domanda: stasera si è visto il Milan? Io non credo“