Georgina Rodriguez, la foto che fa infuriare gli islamici: "Troppo spinta"

Il look vertiginoso di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha scatenato più di una polemica da parte del mondo arabo, da sempre suscettibile sul tema. La fidanzata del portoghese si è presentata allo stadio dell’Al-Nassr, per il match di Champions dove la squadra del suo compagno ha vinto 4-3 contro i qatarioti dell’Al-Duhail, con un jeans super attillato e degli stivali con tacco vertiginoso. Scendendo poi in campo per delle foto a fine match. Con lei anche il resto della famiglia: Alana e Bella, 5 e 18 mesi, figlie naturali della coppia.

Ma anche Cristiano jr, 13 anni, e i gemelli Mateo ed Eva, 6. Su Instagram, Georgina Rodriguez ha condiviso tutti gli scatti che testimoniano la serata trascorsa e in didascalia non è mancata di esultare: “Abbiamo vinto! Siamo una famiglia!”. E i commenti su Instagram, come al solito, si sono sprecati con battute dal gusto arabo e complimenti d’ogni sorta.

Intanto ai microfoni del TG1, settimana scorsa, Gianluigi Buffon, ritiratosi dal calcio in estate e attuale capo delegazione nell’Italia di Luciano Spalletti, ha svelato un aneddoto proprio su Cristiano Ronaldo. Il tema è il gol in rovesciata che il portoghese segnò proprio contro la Juve nei quarti di Champions a Torino: "Dopo il suo gol, i tifosi della Juve si sono alzati ad applaudirlo, è stato un gesto di grande sportività — le parole di Gigi — Lui mi ha visto incredulo e si è avvicinato dicendomi ‘Non male è Gigi?’. Lì mi sono messo a ridere. La partita di ritorno? L’espulsione non mi ha ferito quanto quel rigore concesso nel recupero di una rimonta epica. Senza dubbio la più bella gara a cui ho partecipato, poteva entrare nei libri di storia. Ancora adesso non ho capito perché mi ha espulso, ma ormai è passato tanto tempo".