Milan fatto a pezzi da Seedorf: Hernandez-Musah, l'immagine imbarazzante

Una serata storia per un Milan impalpabile a Parigi. Il 3-0 manda i rossoneri all’ultimo posto nel girone con due punti, dietro a Psg (6), e il duo Newcastle-Dortmund (4). La serata storta dei rossoneri è stata commentata anche dall’ex centrocampista rossonero Clarence Seedorf e dal suo collega su Prime, l’ex bianconero Patrice Evra. Entrambi sono rimasti colpiti negativamente dal secondo gol subito dal Milan realizzato da Kolo Muani. Oggetto delle critiche dei volti noti della piattaforma sono stati in primis due calciatori, ovvero Theo Hernandez e Musah protagonisti di due errori evidenti, e soprendenti.

Seedorf su Musah: “Non guarda la palla, è tutta una questione di atteggiamento”

Il terzino francese si è trovato in mezzo al campo e ha perso il pallone che ha dato via alla ripartenza del Psg. “Curioso vedere Hernandez in una posizione non sua, e non si capisce bene anche nel recuperare la sua posizione e quanta fatica ha fatto, non solo in questa azione ma in tante azioni”, ha detto Seedorf. Musah invece ha fatto anche peggio: non guardando la palla per aggiustarsi i calzettoni. “Da quella situazione di Hernandez viene fuori il calcio d’angolo. Dopo poi un altro (Musah, ndr) non guarda la palla… sono tutte piccole cose che poi…. È una questione d’atteggiamento e di attenzione”, ha aggiunto l’olandese.

Evra: “Theo fuori posizione, la concentrazione deve essere massimale in Champions”

Evra l’ha pensata alla stessa maniera di Seedorf: "Mi piace Hernandez però è fuori posizione, perde la palla perché non ha l’abitudine di essere qua. E dopo l’altro che sta mettendo i parastinchi, stai giocando la Champions non un’amichevole. In campionato tu puoi fare questo errore, ma in Champions la concentrazione deve essere massimale”. Prima della conclusione di Seedorf: “"A me piace tantissimo Hernandez e la squadra in generale, ma quando si giocano queste partite la disciplina della posizione non puoi interpretarla uguale a quando giochi in Italia che purtroppo non è più al livello europeo. Non puoi permetterlo devi renderti conto di chi hai di fronte".