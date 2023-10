L'Atalanta pareggia in casa dello Sturm Graz. Gasperini: "Occasione sprecata"

26 ottobre 2023 a

L'Atalanta pareggia 2-2 in casa dello Sturm Graz nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League ma resta in testa al girone con 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici in virtù dell'1-1 tra Rakow e Sporting Lisbona nell'altra gara del Gruppo D. Gli austriaci si portano in vantaggio al 13' con Prass, ma Muriel ribalta la partita già nel primo tempo con una doppietta tra il 34' e il 52', segnando su rigore nel recupero.

Nella ripresa Hierlander lascia in dieci i padroni di casa all'8', ma lo Sturm Graz riesce comunque a trovare il pareggio grazie al penalty trasformato da Horvat. La Dea sale così a 7 punti, mentre gli austriaci avanzano a quota 4 restando al secondo posto appaiati con lo Sporting.

"Se è un'occasione sprecata? Per come è andata la partita sì". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio: "In Europa non è mai facile, era una partita in assoluto controllo - ha sottolineato - Dopo un avvio difficile l'avevamo ribaltata e c'erano tutte le condizioni per chiuderla. Poi ce la siamo complicata, nel finale abbiamo avuto qualche situazione pericolosa ma non abbiamo più segnato e non siamo riusciti a vincere una gara che a quel punto era diventata abbastanza agevole".