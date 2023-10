Manchester City retrocesso? Un terremoto in Premier: soldi, può crollare tutto

27 ottobre 2023 a

Il Fair play finanziario è una piaga che, di anno in anno, sconvolge il calcio europeo. In particolare quello italiano: per informazioni, chiedete a Inter e Milan. Ma, stranamente, anche la terra promessa degli sceicchi arabi rischia di essere infettata dal fenomeno. In Premier League, a esser poste sotto la lente d'ingrandimento sono le situazioni di Manchester City e Everton. Secondo quanto riportato dal Telegram, i campioni d'Inghilterra dovrebbero rispondere a più di 115 accuse per violazione delle regole finanziarie. Ma non è tutto. Il campionato britannico sarebbe pronto a infliggere una penalizzazione anche al club di Liverpool.

Jamie Carragher, dopo il ritiro dal calcio giocato, è diventato uno degli opinionisti sportivi più apprezzati d'oltremanica. Insieme ai colleghi Micah Richards e Thierry Henry, forma uno dei trii più divertenti della televisione. E, forte della sua esperienza da grande difensore del Liverpool e della Nazionale inglese, si lascia spesso andare a commenti sui social network.

"La Premier League - scrive Carragher su X - vuole una penalità di 12 punti per l'Everton. Il Manchester City finirà per giocare nella National League North se la Premier League continua su questa linea! Incredibile il numero di storie che sono uscite sulla situazione dell'Everton, ma il Manchester City, che ha 114 accuse in più, è indagato da molto più tempo e tutto è stato molto più tranquillo".