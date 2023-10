Fabio Grosso preso a sassate: caos allo stadio, com'è ridotto

29 ottobre 2023 a

I tifosi del Marsiglia sono noti per essere “eccessivi” nel modo di vivere il calcio, ma stavolta hanno decisamente passato il limite. Lo hanno fatto a scapito di Fabio Grosso, che si trovava sul pullman del suo Lione quando è stato colpito al volto a causa del lancio di sassi di alcuni criminali travestiti da tifosi. La sassaiola è stata così intensa che i finestrini sono andati in frantumi: Grosso ha avuto la peggio, ma è stato colpito in un occhio anche il suo vice Raffaele Longo.

Una volta arrivato allo stadio Velodrome, il tecnico del Lione è sceso dal pullman sanguinante ed è stato medicato dal personale medico. Tanto spavento, ma per fortuna sono state evitate conseguenze più gravi. Grosso è stato visto uscire con una vistosa benda in testa mentre lasciava l’infermeria situata all’interno dello stadio. I calciatori del Lione sono sotto choc dopo l’assalto all’autobus e il ferimento dell’allenatore: il finestrino anteriore destro è stato completamente distrutto, un altro era invece parzialmente danneggiato.

Secondo un giornalista dell’Afp, presente sul posto, il lato sinistro del mezzo di trasporto del Lione è stato particolarmente danneggiato. Soltanto grazie alle telecamere di Dazn è stato possibile appurare che Grosso è stato medicato e ha lasciato l’infermeria. I calciatori del Lione sono divisi riguardo all’opportunità di scendere in campo contro il Marsiglia: alcuni di loro non si sentono in condizione di disputare la partita dopo quanto accaduto.