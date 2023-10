Pallone d'oro, bordata di Matthäus a Leo Messi: "Una farsa"

31 ottobre 2023 a

a

a

Il pallone d'oro è il riconoscimento calcistico individuale più prestigioso del mondo. Il premio di France Football, che teoricamente viene assegnato al calciatore più forte della stagione, negli ultimi anni ha avuto praticamente due interpreti: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ma se per il campione portoghese non ci sono mai state troppe polemiche, alcuni analisti e osservatori hanno criticato alcune votazioni che videro vincitore proprio la stella argentina. Per esempio, l'edizione del 2010. In quell'occasione la pulce superò Wesley Sneijder e Diego Milito, entrambi conquistatori del triplete con l'Inter. E, anche quest'anno, non sono mancate le critiche.

Secondo tanti appassionati di calcio, il pallone d'oro 2023 doveva essere assegnato a Erling Haaland. Il bomber norvegese, la scorsa stagione, è stato assoluto protagonista della cavalcata del Manchester City fino alla vittoria del triplete, il primo della sua storia. A suon di gol, ha ridicolizzato le difese avversarie. Tanto da conquistare il titolo di capocannoniere in Premier League e la scarpa d'oro. Ma non è bastato. "Se non ora, quando?", avranno pensato i sostenitori del centravanti.

Pallone d'oro, la dedica speciale di Leo Messi: "Grazie Diego"

Sulla questione è intervenuto anche Lothar Matthäus. L'ex fenomeno dell'Inter ritiene infatti che la decisione di assegnare il pallone d'Oro a Messi sia sbagliata: "Per tutto l'anno Haaland ha fatto meglio di Messi - ha commentato il tedesco a Sky Deutschland - Il titolo è immeritato. Questa è la dimostrazione che il Mondiale conta più di tutto. Per me nessuno ha fatto meglio di Haaland, lui è stato il migliore degli ultimi 12 mesi. Ha vinto titoli importanti col City facendo record di gol. La votazione è una farsa anche se sono da sempre un fan di Messi".