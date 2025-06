Lothar Matthaus, flirt pazzesco: con chi lo beccano (a 64 anni)

Spesso fa parlare di sé, non solo per quanto fece in campo ma anche (e soprattutto) per la sua vita privata. Lothar Matthaus, l’ex campione del mondo e leggenda della Germania, oggi ha 64 anni e, dopo il quinto divorzio, è impegnato sentimentalmente in una storia con una fidanzata di 38 anni più giovane. La donna è Theresa Sommer, 26 anni che nella vita fa la modella. Secondo la sua pagina LinkedIn, ha studiato economia e management al King's College di Londra, prima di iscriversi a psicologia alla Durham University.

Per Matthaus non è la prima volta quella di avere una relazione con una donna nettamente più giovane. In passato ha divorziato dalla sua precedente moglie, Anastasia Klimko, con cui aveva una differenza d'età pari a 27 anni. Ora il nuovo capitolo con Sommer, visti assieme a una gara di sci per celebrità a Ischgl, in Austria. Ma non è tutto, i due erano presenti di recente anche all'Allianz Arena di Monaco, per la semifinale della Germania contro il Portogallo nella Nations League. Ripresi anche insieme in macchina, mentre si recavano a un evento.